Metabolic explorer : Va adapter la production d'une usine

(CercleFinance.com) - A la suite de récents articles de presse sur le Groupe, Metabolic Explorer indique que sa filiale METEX NØØVISTAGO a entamé une consultation de ses instances représentatives du personnel en vue d'adapter temporairement le volume de production d'acides aminés sur son site d'Amiens.



Cette flexibilité de l'outil de production contribuera à permettre au Groupe de faire face aux impacts persistants du contexte économique actuel (difficultés de la filière élevage et contexte inflationniste très volatil sur les matières premières et l'énergie en particulier).



L'activité commerciale continuera de fonctionner normalement.



La modulation temporaire de l'activité et les stocks dont dispose METEX NØØVISTAGO lui permettront d'honorer les demandes de ses clients au cours des prochains mois.



Cette initiative vise à permettre au Groupe de préserver sa capacité de rebond en poursuivant le déploiement de sa stratégie de diversification en faveur des produits bas carbone à forte valeur ajoutée à destination de la santé et du bien-être animal.



Le Groupe précise par ailleurs qu'il dispose de mécanismes de couverture quant à la fourniture de gaz pour la production de vapeur et de quotas ARENH pour la fourniture d'électricité.



