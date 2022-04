Metabolic explorer : Term Sheet à 100 millions d'euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce que sa filiale METEX NØØVISTAGO a signé un mandat d'arrangement et un Term Sheet pour un financement syndiqué d'un montant maximal de 100 ME avec la Société Générale, le Crédit du Nord/banque Nuger comme Coordinateur et Co-arrangeur et d'autres banques.



Cette opération se compose de 70 ME de crédit d'investissement moyen terme et de 30 ME de crédit revolving. Soumise à la réalisation des conditions préalables usuelles, la signature du Financement Syndiqué devrait intervenir avant le 13 mai 2022.



Cette opération va contribuer à financer les plans d'investissement du Groupe précédemment annoncés et correspondant à un montant de 70 ME sur quatre ans, ainsi qu'à renforcer les besoins généraux.



'Ce financement va contribuer à accélérer le plan de transformation industrielle de l'usine METEX NØØVISTAGO à Amiens, pour disposer rapidement de nouvelles capacités de production d'acides aminés et autres produits de spécialités issus de la plateforme ALTANØØV. Cette opération témoigne de la capacité du groupe à accélérer le déploiement de son modèle industriel', indique Benjamin Gonzalez, PDG de METEX.



