Metabolic explorer : M. Gonzales passe sous les 5% du capital

(CercleFinance.com) - Benjamin Gonzalez a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 7 juillet, directement et indirectement, par l'intermédiaire de SC Bean qu'il contrôle, le seuil de 5% du capital de la société METabolic EXplorer et détenir 3,51% du capital et 5,99% des droits de vote de cette société.



Les 3,51% de capital sont donc partagés entre Benjamin Gonzales (3,33%) et SC Bean (0,18%), tout comme les 5,99% des droits de votes (5,82% pour Benjamin Gonzales et 0,17% pour SC Bean).



Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation de capital de la société METabolic EXplorer.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel