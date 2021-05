Metabolic explorer : Finalise l'acquisition d'Ajinomoto AANE

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - METabolic EXplorer annonce avoir acquis auprès d'Ajinomoto, 100% des actions de sa filiale européenne, Ajinomoto Animal Nutrition Europe (AANE).



AANE prendra officiellement le nom de METEX NØØVISTAGO dans les prochaines semaines, dans la continuité de la stratégie de transformation industrielle et commerciale de METabolic-EXplorer.



Le nouvel ensemble intègre en amont les expertises de R&D et de démonstration préindustrielle historiques du Groupe et, en aval, les infrastructures industrielles, la force commerciale et les réseaux de distribution de METEX NØØVISTA et du futur METEX NØØVISTAGO.



Il constitue désormais le premier acteur européen pour la production par fermentation d'ingrédients fonctionnels d'origine naturelle pour la nutrition animale et la cosmétique, annonce METabolic EXplorer.



Jusqu'alors président d'AANE, David Demeestere prend également la Direction Générale de METEX NØØVISTAGO.





