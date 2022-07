Metabolic explorer : 129 ME de CA au premier semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Metabolic Explorer (METEX) a publié son chiffre d'affaires du 2ème trimestre de son exercice 2022. Sur la période du 1er avril au 30 juin, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 62,2 ME, soit un total de 129,2 ME sur l'ensemble du 1er semestre 2022.



Au-delà des impacts de la guerre en Ukraine sur la profitabilité des élevages en Europe qui subissent directement la hausse du coût des matières premières, deux éléments conjoncturels sont venus affecter les filières volailles et porcs au cours du 2nd trimestre, qui s'affiche en baisse de 8% par rapport au 1er trimestre : l'impact persistant de l'épidémie de grippe aviaire et l'accélération de la restructuration de la filière porcine européenne.



Ces évolutions ont eu un impact direct sur les volumes de ventes des acides aminés, contribuant à la modification récente des objectifs financiers annuels du Groupe. Les ventes devraient repartir en légère hausse au cours du 2nd semestre 2022.



Sur les marchés de la cosmétique et du consumer care, Le chiffre d'affaires de METEX NØØVISTA a progressé de 30 % entre le 1er et le 2° trimestre 2022.



