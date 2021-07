Metabolic explorer : Rachète une part de METEX NØØVISTA

(CercleFinance.com) - La société METabolic EXplorer annonce qu'elle compte racheter la part minoritaire détenue par les fonds SPI et BEI gérés par Bpifrance Investissement dans METEX NØØVISTA pour 31,5 ME.

METabolic Explorer annonce le lancement d'un placement privé d'unmontantd'environ 60 ME, dont:

• 31,5 ME à libérer par compensation de la créance des fonds gérés par Bpifrance Investissement au résultat du rachat susmentionné

• 15 ME de souscriptions supplémentaires des fonds gérés par Bpifrance Investissement

• 5 ME d'engagements de souscription d'investisseurs financiers tiers



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel