Metabolic explorer : Le groupe de chimie verte Metex poursuit son rebond après la vente de premiers lots de PDO

(CercleFinance.com) - Confronté depuis la fin du mois de mai à un problème de production sur son usine d'acides aminés à Amiens, METabolic EXplorer repart à la hausse jeudi à la Bourse de Paris suite à l'annonce de la vente de premiers lots de PDO produits sur son site de Moselle.



Dans un communiqué paru hier soir, la société de chimie verte dit avoir été en mesure d'honorer les premières livraisons de PDO, un ingrédient d'origine végétale, à ses partenaires et clients.



Situé à Carling, le site mosellan affiche une capacité annuelle de production et de vente de 5000 tonnes de PDO et de 1000 tonnes d'acide nutyrique destinées à des marchés tels que la cosmétique, la nutrition animale ou les parfums.



Cette bonne nouvelle entraînait une hausse de plus de 6% du cours de Bourse de MetEx ce matin, permettant d'effacer partiellement la perte de plus de 11% qui avait suivi la rupture d'une cuve de stockage sur le site d'Amiens, qui avait eu pour conséquence la fuite de son contenu dans un bassin de rétention.



