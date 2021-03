Mersen : Oddo ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Mersen avec un objectif de cours ajusté de 33,5 à 35 euros, suite à une révision en hausse de sa séquence bénéficiaire pour le groupe de spécialités électriques et de matériaux avancés.



'Notre scénario reste conservateur avec une croissance organique de +3% et un TMVA du ROC de +10% pour la période 2020/23', affirme l'analyste, pour qui Mersen devrait progressivement pouvoir renouer avec une MopC à deux chiffres d'au moins 10%.



'La valorisation reste particulièrement attractive (six fois l'EBITDA 2022 et 10 fois l'EBIT) au regard des références historiques (respectivement 7,5 et 11 fois) et du potentiel de redressement des marges évoqué précédemment', ajoute-t-il.



