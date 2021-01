Mersen : Gagne plus de 2%, un broker relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Mersen gagne plus de 2% alors que plus tôt dans la journée, Oddo BHF réaffirmait son opinion 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 32 à 33,5 euros, au lendemain de la publication par le groupe industriel d'un chiffre d'affaires annuel légèrement supérieur à ses attentes.



Le broker explique faire 'un pari sur une amélioration des performances du groupe dans un contexte moins dégradé avec une meilleure résilience de l'activité pour près de 50% du business (énergies renouvelables, transport avec les véhicules électriques, pôle électronique...)'.



Le bureau d'études considère en outre que 'la valorisation reste modeste (6,3 fois l'EBITDA 2021 et 11 fois l'EBIT) au regard du potentiel de redressement des marges du groupe (potentiellement supérieur à 10%)'.



