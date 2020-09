Mersen : Entouré après un relèvement d'analyste

(CercleFinance.com) - Mersen grimpe de 5% sur fond de relèvement d'opinion chez Oddo BHF de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 20 à 31 euros, à la suite d'un roadshow de la direction du groupe industriel auprès d'investisseurs français et étrangers.



'S'appuyant sur une structure financière solide, le groupe devrait afficher des performances améliorées en 2021', estime l'analyste, qui met aussi en avant une valorisation modeste par rapport aux références historiques et aux précédents points bas.



