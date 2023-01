Mersen : Contrat avec ACC pour les voitures électriques

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mersen a annoncé hier avoir été sélectionné par Automotive Cells Company (ACC), une société commune entre Stellantis, TotalEnergies/Saft et Mercedes-Benz, pour fournir des barres d'interconnexion laminées intelligentes (un composant technique clé) pour sa nouvelle génération de batteries durables et efficaces destinées au marché européen des véhicules électriques.



Les barres d'interconnexion seront fabriquées dans l'usine Mersen de Saint-Bonnet-de-Mure (Auvergne-Rhône-Alpes), et livrés à la Gigafactory d'ACC à Billy-Berclau / Douvrin (Hauts-de-France).



Mersen envisage d'investir entre 15 à 20 millions d'euros pour se doter de lignes automatisées performantes en ligne avec la demande du client et développer son partenariat stratégique avec ACC.



Selon Mersen, le contrat couvre une période de sept ans et pourrait représenter un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.