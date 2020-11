MERSEN : Une prise d'appui positive pour la suite

(BFM Bourse) - L’équipe de TradingSat.com, séduite par les qualités graphiques de court terme de MERSEN, entrevoit un potentiel intéressant sur cette action qui constituera le sous-jacent d’un turbo Call parfaitement adpaté (9P54S).

Ce produit dérivé extrêmement réactif, émis par SOCIETE GENERALE, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'action MERSEN se ressaisit au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours (en bleu) et consolide une belle base technique a 23.80 €. Elle pourrait prendre appui pour redonner une nouvelle impulsion au-dessus de ses plus hauts récents et accélérer jusque vers ses plus hauts de l'été à 29 €. Les volumes en soutien depuis fin octobre appuient ces arguments positifs pour la suite.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario haussier (call) en se positionnant sur le turbo Call, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 9P54S, sur MERSEN, à 0.420 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 28.850 € ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de rupture des 23.800 €.

On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier très important, si la barrière désactivante à 16.6056 € (tracé en violet) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.