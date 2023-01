MERCK AND CO INC : Aspiration au sein d'un canal ascendant

(BFM Bourse) - Une dynamique haussière clairement affirmée sur l'action MERCK AND CO INC invitera les investisseurs actifs à se positionner à l'achat, dans le cadre d'une opération de swing trading.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action MERCK AND CO INC permet d'identifier une tendance haussière à court terme comme à moyen terme. Parmi les facteurs graphiques dominants, nous avons relevé la présence d'un canal haussier sur les cours de l'action MERCK AND CO INC. Nous avons représenté en noir ce corridor technique qui fait sens, sur le graphique ci-dessous. Le volume d'échange est en hausse, une donnée technique favorable à notre anticipation.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action MERCK AND CO INC à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre MERCK AND CO INC au cours de 102.800 € avec un objectif à 120.000 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 94.000 €.

Le conseil BFM Bourse MERCK AND CO INC Positif 102.800 € Objectif : 120.000 € Potentiel : +16.73 % Stop : 94.000 € Résistance(s) : 120.000 Support(s) : 100.000 / 90.200 / 80.000

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime