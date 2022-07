Merck and co inc : Vise une croissance des ventes de 18 % à 20 % en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les ventes mondiales se sont élevées à 14,6 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022, en augmentation de 28% par rapport au deuxième trimestre de 2021.



Les ventes de produits pharmaceutiques ont augmenté de 28 % pour atteindre 12,8 milliards de dollars. La croissance des ventes de produits pharmaceutiques a été de 16% au deuxième trimestre en excluant les ventes de LAGEVRIO, principalement tirée par l'oncologie, les vaccins et les produits de soins actifs hospitaliers.



Le BPA GAAP des activités poursuivies était de 1,55 $ au deuxième trimestre de 2022. Le BPA non GAAP était de 1,87 $ pour le deuxième trimestre de 2022 (contre 0,61 $ pour le deuxième trimestre 2021).



Merck s'attend à une croissance des ventes de 18 % à 20 % en 2022, avec des ventes annuelles estimées entre 57,5 et 58,5 milliards de dollars. L groupe s'attend également à ce que son BPA GAAP pour l'ensemble de l'année 2022 se situe entre 5,89 $ et 5,99 $.



Merck réduit sa fourchette de BPA non-GAAP attendue pour l'ensemble de l'année 2022 entre 7,25 $ et 7,35 $.



