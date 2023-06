Merck and co inc : Va présenter des avancées autour de l'éfinopegdutide

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé que de nouvelles découvertes sur l'éfinopegdutide ont été acceptées pour présentation orale au Congrès annuel de l'Association européenne pour l'étude du foie (EASL) du 21 au 24 juin.



Les données à partager incluent les résultats de l'essai clinique de phase 2a évaluant l'éfinopegdutide chez des patients adultes atteints de stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD).



Par ailleurs, l'éfinopegdutide a récemment obtenu la désignation Fast Track de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en tant que traitement potentiel pour les patients atteints de stéatohépatite non alcoolique (NASH), une forme plus grave de NAFLD qui comprend une inflammation et des dommages au foie.



