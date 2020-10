Merck and co inc : Va partager les résultats de ses recherches

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui que de nouvelles données cliniques et épidémiologiques de son vaste programme portant sur les maladies infectieuses et les vaccins seront présentées lors d'IDWeek 2020.



Le laboratoire présentera notamment de nouvelles données cliniques évaluant l'innocuité et l'efficacité du Recarbrio (traitement des infections nosocomiales ou pneumonie bactérienne) mais aussi du Pifeltro ou du Delstrigo (adultes de plus de 50 ans atteints du VIH).



Deux évaluations sur les infections bactériennes et l'utilisation d'antimicrobiens chez les patients touchés par la Covid-19 seront aussi présentées.



'Cette année, nous avons tous été témoins de l'impact dévastateur que les maladies infectieuses peuvent avoir sur les patients et la société. La pandémie renforce la nécessité impérieuse pour Merck de poursuivre son engagement indéfectible de plusieurs décennies de lutte contre la menace des maladies infectieuses grâce à la recherche ', a déclaré le Dr Nicholas Kartsonis, vice-président de Merck Research Laboratories.





