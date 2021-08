Merck and co inc : Une revue prioritaire pour le Keytruda

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mardi avoir obtenu de la part du régulateur américain du médicament une revue prioritaire pour le Keytruda, son immunothérapie-vedette, dans le traitement du cancer avancé du rein.



La décision de la FDA porte sur les patients présentant un risque intermédiaire ou élevé de récidive après une néphrectomie (ablation chirurgicale d'un rein) ou après néphrectomie et résection de lésions métastatiques, explique le laboratoire pharmaceutique.



Merck précise que l'autorité américaine a prévu de décider de la commercialisation ou non du médicament dans cette indication le 10 décembre prochain.



Le groupe a également annoncé mardi que la Food and Drug Administration avait accepté de se pencher sur sa demande d'enregistrement concernant le Keytruda dans le traitement du cancer avancé des ovaires.



Dans ce dossier, la FDA a prévu de se prononcer le 28 mars 2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.