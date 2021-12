Merck and co inc : Une pause pour des essais de phase 3 sur l'islatravir

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck annonce une pause dans le recrutement pour deux essais cliniques de phase 3 sur l'islatravir oral expérimental, une fois par mois, pour la prophylaxie pré-exposition (PrEP) de l'infection par le VIH-1



Sur recommandation du comité de surveillance externe des données de la PrEP (eDMC) de l'ISL, Merck suspend le recrutement pour les essais IMPOWER 22 et IMPOWER 24 pendant que la société effectue d'autres analyses de ces études et d'autres études en cours.



Merck met en oeuvre des mesures de surveillance supplémentaires pour les participants à l'étude, notamment en augmentant la fréquence des évaluations des lymphocytes totaux et des lymphocytes T CD4+.



' Merck reste déterminée à développer des outils pour aider à répondre aux besoins non satisfaits en matière de traitement et de prévention du VIH afin de contribuer à l'effort mondial contre l'épidémie de VIH en cours. ' a déclaré la Dr Joan Butterton, vice-présidente, Maladies infectieuses, Développement clinique mondial, Merck Research Laboratories.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.