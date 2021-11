Merck and co inc : Une nouvelle indication en Europe pour Keytruda

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé Merck à mettre sur le marché son immunothérapie Keytruda dans la prise en charge de certains cancers de l'endomètre, a annoncé lundi le groupe pharmaceutique américain.



Le feu vert de Bruxelles porte plus précisément sur l'association de Keytruda et de Lenvima, un inhibiteur de la tyrosine kinase à prise orale mis au point par le japonais Eisai.



Il s'agit de la première fois qu'une immunothérapie associée à une inhibiteur de la tyrosine kinase est autorisée en Europe pour le traitement des formes avancée ou récurrente de ce type de cancer.



Lors d'essais de phase III, cette combinaison thérapeutique avait permis de réduire de 44% le risque de progression de la maladie et de décès par rapport à une chimiothérapie classique.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel