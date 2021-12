Merck and co inc : Suspension de tous les essais sur un anti-VIH

(CercleFinance.com) - Merck est attendu en baisse mardi à l'ouverture de Wall Street après l'annonce de la suspension complète ou partielle de tous les essais cliniques concernant Islatravir dans le traitement et la prévention du VIH.



Le groupe pharmaceutique américain a indiqué hier soir que la Food and Drug Administration (FDA) avait décidé de suspendre les tests en cours concernant toutes les formulations d'Islatravir.



Cette décision fait suite au signalement d'une baisse du nombre de lymphocytes et de cellules CD4+ (cellules T) chez des patients participant aux essais, précise Merck dans un communiqué.



Merck rappelle qu'il avait déjà interrompu les tests de phase 2 concernant la molécule et également arrêté le recrutement de patients dans l'étude de phase 3.



Avec la décision de la FDA, plus aucun nouvel essai ne peut démarrer.



