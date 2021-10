Merck and co inc : Sollicite la FDA pour l'utilisation du molnupiravir

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck et Ridgeback Biotherapeutics ont annoncé aujourd'hui que Merck avait soumis une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis portant sur le molnupiravir, un médicament antiviral oral expérimental, pour le traitement du Covid léger à modéré chez les adultes risquant de développer des formes graves.



L'analyse intermédiaire réalisée dans le cadre d'une étude de phase III a montré que le molnupiravir avait réduit le risque d'hospitalisation ou de décès d'environ 50%après 29 jours.



'Nous sommes impatients de travailler avec la FDA sur l'examen de notre demande, et de travailler avec d'autres agences de réglementation. Nous faisons tout notre possible pour apporter le molnupiravir aux patients du monde entier le plus rapidement possible', a commenté Robert M. Davis, p.d.-g. de Merck.





