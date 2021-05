Merck and co inc : S'implique dans la campagne 'Vaccinate Your Family'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck annonce collaborer à l'initiative 'Vaccinate Your Family' qui a lancé une nouvelle campagne de santé publique aux Etats-Unis intitulée 'Don't Skip', afin de sensibiliser les Américains à l'importance de la vaccination.



Avec la pandémie de Covid-19 et les politiques de confinement, un rapport cité par Merck pointe la baisse des vaccinations recommandées, allant même jusqu'à une baisse de 26% pour certaines vaccinations infantiles entre janvier et septembre 2020.



Ces baisses constituent 'un grave problème de santé publique', a déclaré le Dr Julie Gerberding, vice-présidente exécutive chez Merck.



Vaccinate Your Family pourra compter sur le soutien de Gabrielle Union-Wade, une actrice hollywoodienne qui servira de porte-voix de la campagne.



Avec son soutien, 'nous espérons que les familles seront motivées pour aider à rester protégées contre les maladies évitables par la vaccination', conclut Merck.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.