Merck and co inc : S'associe à Gilead Sciences contre le VIH

(CercleFinance.com) - Gilead Sciences et Merck ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de codéveloppement et de co-commercialisation de traitements à longue durée d'action contre le VIH combinant le lenacapavir de Gilead et l'islatravir de Merck.



Selon Merck, cette bithérapie pourrait fournir de nouvelles options de traitement significatives pour les personnes vivant avec le VIH. Les études cliniques sur l'association de ces deux médicaments mettent en évidence leur longue demi-vie et leur activité à faibles doses.



Selon les termes de l'accord, Gilead et Merck travailleront en tant que partenaires, partageant les responsabilités opérationnelles, ainsi que les coûts de développement, de commercialisation, de marketing, et tout revenus futurs.



Merck a par ailleurs annoncé qu'un événement virtuel destiné aux investisseurs serait prochainement organisé afin de revenir sur le vaste programme VIH du laboratoire et sur sa nouvelle collaboration avec Gilead Sciences.



