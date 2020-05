Merck and co inc : Résultat d'un médicament contre la pneumonie

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé que son médicament Recarbrio a démontré une efficacité et une sécurité similaires à celles d'un traitement standard chez les adultes atteints de pneumonie bactérienne contractée à l'hôpital ou associée à un ventilateur.



Dans un essai clinique de phase 3, Recarbrio a démontré une 'non-infériorité' par rapport à la pipéracilline et au tazobactam, le comparateur actif, dans les critères d'évaluation primaires et secondaires de l'étude, une mortalité à 28 jours et une réponse clinique.



Plus tôt cette année, la Food and Drug Administration des États-Unis a accepté le médicament pour examen pour cette population de patients. Une décision est attendue pour le 4 juin, a indiqué Merck.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur MERCK AND CO INC en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok