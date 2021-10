Merck and co inc : Resserrement en hausse des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Merck indique resserrer en hausse ses objectifs de BPA ajusté pour l'ensemble de 2021, l'anticipant désormais entre 5,65 et 5,70 dollars, ainsi que ses objectifs de revenus, attendus dorénavant entre 47,4 et 47,9 milliards de dollars.



Le laboratoire pharmaceutique affiche un BPA ajusté en croissance de 28% à 1,75 dollar au titre du troisième trimestre, pour des revenus en hausse de 20% à 13,15 milliards de dollars (+19% à taux de changes constants).



'Nous avons franchi des étapes cliniques notables dans des domaines clés de l'oncologie et de la Covid-19, dont des résultats de phase III positifs pour molnupiravir', souligne son directeur général Robert M. Davis.



