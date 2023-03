Merck and co inc : Rencontre prévue avec un comité de la FDA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AstraZeneca et Merck ont annoncé jeudi qu'ils avaient prévu de rencontrer le mois prochain un comité consultatif de la FDA afin d'évoquer la mise sur le marché de leur anticancéreux Lynparza dans le traitement du cancer de la prostate.



Les deux partenaires se réuniront avec le comité de consultation des médicaments oncologiques de la FDA (ODAC) le 28 avril en vue d'une éventuelle autorisation du médicament dans la prise en charge du cancer de la prostate métastatique et résistant à la castration (mCRPC).



La demande d'enregistrement déposée par AstraZeneca et Merck porte sur l'association de Lynparza avec de l'abiratérone et de la prednisolone, une indication déjà approuvée en Europe.



Le comité indépendant des médicaments oncologiques de la FDA a un rôle purement consultatif, mais ses avis sont souvent suivis par l'autorité sanitaire américaine.



