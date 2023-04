Merck and co inc : Rachat de Prometheus pour 10,8 milliards de dollars

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé dimanche avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de son compatriote Prometheus Biosciences pour un montant de l'ordre de 10,8 milliards de dollars.



Le géant biopharmaceutique américain explique que l'opération va lui permettre de renforcer son portefeuille de projets de médicaments dans les maladies inflammatoires et auto-immunes.



Dans le cadre de l'offre, les actionnaires de Prometheus recevront 200 dollars en numéraire pour chacune de leurs actions, soit une prime de plus de 75% par rapport au cours de clôture de vendredi.



Basé à San Diego (Californie), Prometheus est à l'origine de la découverte du PRA023, un anticorps monoclonal humanisé qui a enregistré des données de phase 2 encourageantes dans le traitement de la rectocolite hémorragique.



D'après Merck, ce médicament pourrait également montrer des résultats prometteurs dans le traitement de la maladie de Crohn et d'autres pathologies auto-immunes.



D'après les analystes d'Invest Securities, ce produit dispose du potentiel d'un 'blockbuster', c'est-à-dire un médicament générant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de dollars par an.



'Cette acquisition a pour objectif de compenser les pertes de revenus induites par la perte d'exclusivité sur le produit star de Merck, le Keytruda', expliquent-ils.



'Pour rappel, Merck était en pourparlers pour le rachat de Seagen, en face de Pfizer qui a fini par conclure le rachat pour un montant de 43 milliards de dollars', ajoutent-ils.



