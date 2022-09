Merck and co inc : Quatre nouvelles approbations pour Keytruda au Japon

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui que Keytruda venait d'être approuvé par les autorités de santé japonaises dans quatre nouvelles indications.



La thérapie anti-PD-1 de Merck, Keytruda, est désormais approuvé lorsqu'il est associé à un traitement chimiothérapique en tant que néoadjuvant puis poursuivi en monothérapie après la chirurgie chez les patientes atteintes de certains cancers du sein (les cancers à haut risque de récidive, à récepteurs hormonaux négatifs et à récepteurs du facteur de croissance épidermique humain 2 (HER2) négatifs).



Keytruda est aussi approuvé au Japon en monothérapie pour le traitement adjuvant de certains patients atteints de carcinome à cellules rénales (RCC) à risque accru de récidive après néphrectomie, ou après néphrectomie et résection de lésions métastatiques.



Keytruda a aussi été approuvé associé à une chimiothérapie, avec ou sans bevacizumab, pour le traitement des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus avancé ou récidivant, sans chimiothérapie antérieure et non éligibles, à un traitement curatif.



Enfin, les autorités ont autorisé Keytruda en monothérapie pour le traitement adjuvant des patients atteints de mélanome de stade IIB ou IIC après résection complète.



'Keytruda est devenu une option de traitement importante au Japon et compte désormais 23 utilisations approuvées pour 13 types de cancers différents ', a déclaré le Dr. Eliav Barr, responsable du développement clinique mondial et directeur médical, Merck Research Laboratories.



'Ces nouvelles approbations sont le résultat d'une étroite collaboration avec le MHLW (les autorités de santés japonaises, ndlr) et offrent des options de traitement supplémentaires pour les patients atteints de cancers difficiles à traiter', résume Kyle Tattle, directeur délégué et président de MSD (Merck) au Japon.



