Merck and co inc : Publication autour du vaccin Gardasil contre le VPH

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui qu'une revue systématique de la littérature examinant l'impact global et l'efficacité de la vaccination contre le VPH (soit le papillomavirus humain) à l'aide du vaccin GARDASIL a été publiée en ligne dans la revue Expert Review of Vaccines.



Il a été observé que l'utilisation de GARDASIL entraînait des réductions des taux de lésions cervicales de haut grade (précancéreuses) et de bas grade, ainsi que des réductions de certaines maladies non liées au VPH et de l'infection au VPH chez les femmes et les hommes.



L'examen portait sur 138 études évaluées par des pairs, publiées entre le 1er mars 2016 et le 31 mars 2020.



L'examen détaille l'impact et l'efficacité de GARDASIL par le biais de programmes de vaccination dans 23 pays, en Afrique, en Asie, en Europe, en Australie, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord et s'appuie sur un examen antérieur des données du monde réel publié en 2016.



'Ces données [...] nous rappellent que nous devons faire plus pour étendre la vaccination aux hommes et aux femmes dans le cadre de la lutte mondiale pour réduire l'incidence de certaines maladies et cancers liés au VPH', réagit Ravinder Dhawan, vice-président chez Merck Research Laboratories.





