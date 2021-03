Merck and co inc : Prometteuse association du Keytruda et du Lenvima

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck et Eisai ont présenté aujourd'hui des données expérimentales d'un essai de phase 3 évaluant l'association du Keytruda, de Merck, et du Lenvima, d'Eisai, pour le traitement de patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre avancé, métastatique ou récurrent, ayant subi précédemment un traitement à base de platine.



L'étude a satisfait aux deux critères principaux, de survie sans progression (SSP) et de survie globale (OS). Une amélioration 'statistiquement et cliniquement significative' a en effet été observée pour ces deux critères. L'association des deux médicaments a ainsi permis de réduire le risque de progression de la maladie de 44% et le risque de décès de 38%.



'Nous sommes encouragés par ces résultats qui réaffirment l'engagement de Merck et Eisai à explorer le potentiel de cette association pour aider davantage les patientes atteintes de ce type de cancer difficile à traiter', a commenté le Dr Gregory Lubiniecki, vice-président chargé de la recherche clinique en oncologie chez Merck Research Laboratories.







