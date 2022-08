Merck and co inc : Présentera de nouvelles données au congrès ESMO

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck va présenter les résultats des dernières recherches couvrant 16 types de cancer différents au congrès 2022 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) à Paris, en France.



' L'étendue des données met en évidence l'impact continu du portefeuille de médicaments oncologiques de Merck et le potentiel du pipeline innovant en oncologie de Merck ' indique le groupe.



Les présentations comprendront des résultats nouveaux ou mis à jour du portefeuille croissant de médicaments contre le cancer de Merck : KEYTRUDA, WELIREG TM (belzutifan), LYNPARZA (en collaboration avec AstraZeneca), LENVIMA (lenvatinib, en collaboration avec Eisai) et ODM-208, un inhibiteur expérimental de la synthèse des stéroïdes (en collaboration avec Orion).



' Nous sommes fiers de présenter des données de survie à plus long terme chez les patientes atteintes de cancers du poumon, de l'ovaire, du mélanome et de la tête et du cou, ainsi que des résultats qui renforcent l'impact de nos médicaments aux stades précoces de certains cancers et dans de nouvelles combinaisons ', a déclaré le Dr Eliav Barr, vice-président principal et responsable du développement clinique mondial, médecin en chef. Laboratoires de recherche Merck.





