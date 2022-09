Merck and co inc : Présente les résultats de phase 3 de KEYTRUDA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck et Eisai présentent les résultats de l'essai de phase 3 évaluant KEYTRUDA plus LENVIMA par rapport à LENVIMA en monothérapie chez des patients atteints de carcinome hépatocellulaire non résécable au congrès 2022 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), qui se tient actuellement à Paris.



Dans l'analyse finale de l'essai, une tendance à l'amélioration de l'un des deux critères d'évaluation principaux de l'étude, la survie globale a été observée chez les patients traités par KEYTRUDA plus LENVIMA par rapport à la monothérapie par LENVIMA ; toutefois, les résultats n'étaient pas statistiquement significatifs selon le plan statistique préétabli.



En outre, le traitement par KEYTRUDA plus LENVIMA a entraîné une tendance à l'amélioration de l'autre critère principal de l'essai, à savoir la survie sans progression (SSP), par rapport à la monothérapie par LENVIMA.



' La survie globale médiane de 21,2 mois observée avec KEYTRUDA plus LENVIMA fournit des indications essentielles pour la poursuite des recherches sur le rôle potentiel de cette association ', déclare le Dr Gregory Lubiniecki, vice-président, Développement clinique mondial, Laboratoires de recherche Merck.



