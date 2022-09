Merck and co inc : Présente des données pour le cancer du poumon

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce les données à cinq ans concernant KEYTRUDA® (pembrolizumab) associé à la chimiothérapie. Ces données ont montré un bénéfice durable en termes de survie par rapport à la chimiothérapie seule dans deux études sur le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) métastatique.



Le taux de survie globale à cinq ans est de 19,4 % et 18,4 % pour KEYTRUDA plus chimiothérapie dans les études KEYNOTE-189 et KEYNOTE-407, respectivement.



Dans le cancer du poumon non à petites cellules métastatique de première ligne, les régimes à base de KEYTRUDA ont maintenant montré un avantage de survie à cinq ans dans quatre essais.



'Les résultats de survie globale obtenus dans le cadre des études KEYNOTE-189 et KEYNOTE-407 ont changé la façon dont les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules métastatique étaient traités et ont fait de l'association KEYTRUDA et chimiothérapie un traitement de première intention fondamental pour cette maladie dévastatrice', a déclaré le Dr Eliav Barr, vice-président senior, responsable du développement clinique mondial et directeur médical de Merck Research Laboratories.



'Aujourd'hui, avec plus de cinq ans de suivi, ces études continuent de montrer des résultats impressionnants en termes de survie et de réponses durables pour les patients recevant KEYTRUDA en association avec la chimiothérapie. En fait, dans les deux études, sur les quelque 55 patients qui ont terminé deux ans de traitement, environ 70 % étaient encore en vie à cinq ans.'





