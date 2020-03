Merck and co inc : Partenariat prolongé avec la biotech Sutro

(CercleFinance.com) - L'américain Merck a décidé de prolonger d'un an son accord de collaboration avec Sutro, une entreprise biotechnologique basée à San Francisco, ce qui se traduira par le versement d'une somme qui n'a pas été divulguée.



Le partenariat entre le géant biopharmaceutique et le spécialiste de l'oncologie de précision s'articule autour d'un programme de recherche sur un dérivé de la cytokine, une substance qui serait à l'origine des réactions inflammatoires et immunitaires.



Leur collaboration, conclue en 2018, vise cependant des applications plus large dans les domaines du traitement du cancer et des maladies auto-immunes.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur MERCK AND CO INC en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok