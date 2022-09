Merck and co inc : Obtient gain de cause en appel contre Viatris

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui que la Cour d'appel fédérale des Etats-Unis s'était prononcée en sa faveur dans le cadre d'une contestation de brevet déposée par Mylan Pharmaceuticals (désormais Viatris) concernant le dihydrogénophosphate de sitagliptine, un ingrédient actif de JANUVIA® (sitagliptine), JANUMET® (sitagliptine et metformine chlorhydrate) et JANUMET® XR (sitagliptine et chlorhydrate de metformine à libération prolongée).



Viatris avait contesté la validité devant l'Office des brevets. Le 7 mai 2021, l'Office des brevets avait toutefois rendu une décision en faveur de Merck, déclarant valides toutes les revendications contestées. Viatris a fait appel de cette décision auprès de la Cour d'appel du circuit fédéral, qui a confirmé aujourd'hui la décision de première instance.



La décision d'aujourd'hui de la Cour d'appel accorde une protection par brevet à JANUVIA, JANUMET et JANUMET XR jusqu'en mai 2027.



