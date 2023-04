Merck and co inc : Objectifs resserrés en hausse pour 2023

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses résultats de premier trimestre, Merck indique relever et resserrer sa fourchette-cible de BPA ajusté pour l'ensemble de 2023, à entre 6,88 et sept dollars, ainsi que celle de ventes mondiales, à entre 57,7 et 58,9 milliards de dollars.



Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe de santé a vu son BPA ajusté se contracter de 35% à 1,40 dollar, pour des revenus en baisse de 9% à 14,5 milliards, mais hors Lagevrio et impact des taux de change, il revendique une croissance de 15%.



'Le trimestre reflète la poursuite d'une solide performance sous-jacente dans les principaux moteurs de croissance, en particulier dans l'oncologie et les vaccins', souligne Merck, qui pointe ainsi des hausses de revenus de 20% pour Keytruda et de 35% pour Gardasil.



