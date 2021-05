Merck and co inc : Nouvelles données prometteuses pour Keytruda

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui les résultats positifs d'un essai de phase III évaluant Keytruda associé à une chimiothérapie dans la cadre d'un prétraitement opératoire, suivi d'un traitement avec Keytruda en monothérapie après la chirurgie, chez les patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif (TNBC) de stade précoce, à haut risque.



Par rapport à la chimiothérapie seule, le traitement associant Keytruda et chimiothérapie a montré une amélioration ' statistiquement et cliniquement significative ' de la survie sans événement.



' Nous sommes impatients de travailler avec la FDA et d'autres autorités mondiales afin de proposer cette nouvelle option aux patientes le plus rapidement possible ', a commenté le Dr Roy Baynes, vice-président senior et responsable du développement clinique mondial chez Merck Research Laboratories.





