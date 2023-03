Merck and co inc : Nouvelle voie d'administration pour des vaccins

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck fait savoir que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a validé l'administration par injection intramusculaire (IM) des vaccins de famille RROV de Merck(M-M-R®II, VARIVAX® et ProQuad®) jusqu'alors uniquement administrés en injection sous-cutanée (SC).



'Nous sommes fiers d'introduire une autre méthode d'administration pour les vaccins M-M-R®II, VARIVAX® et ProQuad®, qui ont joué un rôle important dans la lutte contre la rougeole, les oreillons, la rubéole, et la varicelle aux États-Unis ', a déclaré le Dr Eliav Barr, vice-président senior, responsable du développement clinique mondial et médecin-chef, Merck Research Laboratories.



Grâce à ces approbations, les professionnels de la santé ont désormais la possibilité de choisir d'administrer tous les vaccins pédiatriques injectables via la même voie intra-musculaire.





