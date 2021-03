Merck and co inc : Nouvelle indication pour le Keytruda

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé le Keytruda pour le traitement des patients atteints de certains carcinome métastatique de l'oesophage ou de la jonction gastro-oesophagienne (GEJ).



L'approbation s'appuie sur les résultats d'une étude de phase 3 qui a montré une amélioration significative de la survie globale (SG), de la survie sans progression (SSP) et du taux de réponse objective (ORR) du Keytruda associé au fluorouracile et au cisplatine par rapport au traitement avec les seuls fluorouracile et cisplatine.



'L'approbation de cette indication pour le Keytruda introduit une nouvelle option de traitement (...) pour les patients nouvellement diagnostiqués avec un carcinome oesophagien ou un GEJ localement avancé ou métastatique ne se prêtant pas à une résection chirurgicale ni à une chimio-radiothérapie définitive', a commenté le Dr Peter Enzinger, directeur du Centre pour le cancer de l'oesophage et de l'estomac et du Women's Cancer Center, à Boston (USA).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.