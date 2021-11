Merck and co inc : Nouveaux résultats prometteurs autour du Keytruda

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion du congrès 2021 de la Society for Melanoma Research (SMR), Merck a annoncé aujourd'hui de nouvelles données d'un essai pivot soutenant l'indication de Keytruda dans le mélanome avancé.



De nouveaux résultats mis à jour sur Keytruda en tant que traitement adjuvant pour les patients présentant un stade de résection mélanome IIB ou IIC vont aussi être dévoilés.



' Il y a à peine dix ans, la survie médiane des patients atteints de mélanome métastatique était inférieure à un an et seulement 10 % des patients pouvaient espérer survivre plus de cinq ans. Nous sommes extrêmement honorés de présenter ces nouvelles données ', a déclaré le Dr Roy Baynes, vice-président senior et responsable du développement clinique mondial, directeur médical des laboratoires de recherche Merck.



Dans le mélanome avancé, les résultats du suivi à long terme ont montré que la survie globale (SG) médiane était de 32,7mois pour Keytruda et de 15,9mois pour l'ipilimumab. Les taux de SG à 7ans étaient de 37,8% pour Keytruda et de 25,3% pour l'ipilimumab.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.