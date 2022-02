Merck and co inc : Nouveaux résultats positifs pour Keytruda

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé hier soir la publication des résultats d'un essai de phase 3 dans le New England Journal of Medicine montrant que le Keytruda, associé à une chimiothérapie (protocole baptisé régime Keytruda), prolongeait 'significativement' la survie sans événement (SSE) par rapport à la chimiothérapie associée à un placebo (régime placebo), chez les patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif (TNBC) à haut risque et à stade précoce.



Après un suivi médian de 39mois, le régime Keytruda a réduit le risque d'événements ou de décès de 37% par rapport au régime placebo.



Si le Keytruda est approuvé aux Etats-Unis dans le cadre de ce protocole, Merck indique que d'autres soumissions réglementaires sont en cours dans le monde.





