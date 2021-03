Merck and co inc : Nomination d'une nouvelle directrice financière

(CercleFinance.com) - Le géant biopharmaceutique américain Merck a annoncé mercredi la nomination de Caroline Litchfield, son actuelle responsable de la trésorerie, au poste de directrice financière.



Litchfield prendra ses fonctions le 1er avril, en remplacement de Robert Davis, l'actuel directeur financier appelé à prendre le poste de directeur général à compter du 1er juillet.



Diplômée en mathématiques à l'Université de Leicester, Caroline Litchfield avait rejoint la branche britannique de Merck en 1990 avant de se voir confier les rênes de la branche de santé humaine, la principale activité du groupe, entre 2014 et 2018.



A son poste le plus récent, celui de trésorière, elle s'occupait notamment des questions liées à la gestion de trésorerie, aux impôts et aux relations avec les investisseurs.



