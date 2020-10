Merck and co inc : Les ventes trimestrielles progressent légèrement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck a enregistré des ventes mondiales de 12,6 milliards de dollars au 3e trimestre, soit une augmentation de 1%, ou de 2% à taux de change constant, par rapport à la même période, l'an passé.



Le bénéfice net GAAP trimestriel s'élève à 2,94 milliards de dollars (contre 1,9 milliard un an plus tôt), soit un BPA de 1,16 dollar (0,74 dollar il y a un an).



Le bénéfice net non-GAAP se chiffre à 4,42 milliards de dollars (3,87 milliards au 3e trimestre 2019), soit un BPA non-GAAP de 1,74 dollar (1,51 l'an passé à la même époque).



Sur l'année complète, le CA devrait être compris entre 47,6 et 48,6 milliards de dollars, estime Merck.



La société prévoit un BPA GAAP 2020 compris entre 4,55 et 4,65 dollars (ou entre 5,91 et 6,01 dollars en non-GAAP).



'Nous continuons à mettre en oeuvre nos priorités stratégiques et restons convaincus que nous réaliserons une solide croissance des revenus en année pleine malgré l'impact de la pandémie COVID-19 en cours ', estime le p.d.-g. de Merck, Kenneth C. Frazier.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.