Merck and co inc : Les avancées se poursuivent au sujet du VIH

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui les premiers résultats positifs de deux essais pivots de phase III portant sur la doravirine/islatravir (DOR/ISL), une pilule expérimentale réservée à certains adultes infectés par le VIH.



A 48 semaines, les deux essais sur DOR/ISL ont atteint leur critère d'évaluation principal en matière d'efficacité, d'innocuité et de tolérabilité, en cohérence avec les précédentes études de phase II.



' Nous sommes encouragés par les résultats des essais', a déclaré le Dr Joan Butterton, vice-président chez Merck Research Laboratories. 'Nous continuerons d'étudier la doravirine/islatravir dans diverses populations de personnes vivant avec le VIH et nous sommes impatients de partager les données de ces essais', a-t-il ajouté.



Les résultats détaillés de ces études seront présentés lors d'un futur congrès scientifique et constitueront la base des applications réglementaires mondiales, précise le laboratoire.



