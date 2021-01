Merck and co inc : Le V114 obtient une revue prioritaire de la FDA

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait accepté l'examen prioritaire du V114, un vaccin expérimental destiné à protéger les adultes de plus de 18 ans de l'infection pneumococcique invasive.



Alors que cette maladie est en augmentation dans de nombreux pays, le V114 pourrait apparaître 'comme une autre option potentiellement importante pour aider à protéger plus d'adultes contre les maladies pneumococciques invasives, en particulier ceux qui présentent un risque accru', indique le Dr Roy Baynes, vice-président chez Merck Research Laboratories.



Merck précise par ailleurs que de son côté, l'Agence européenne des médicaments examine aussi une demande d'homologation du V114 chez les adultes.



