Merck and co inc : Le titre monte après les déboires d'un rival

(CercleFinance.com) - Merck signe l'une des plus fortes hausses de l'indice Dow Jones mardi après l'échec des essais cliniques sur AT-527, un traitement concurrent du Covid-19 développé par Atea Pharmaceuticals.



La société biopharmaceutique a effet annoncé ce matin que son essai de phase 2 sur son traitement expérimental n'avait pas atteint son critère d'évaluation principal puisque le médicament n'avait pas entraîné de 'réduction claire' de la charge virale des patients traités.



Après ces résultats, Atea et son partenaire suisse Roche disent envisager d'apporter certains changements dans leur étude clinique de phase 3 devant se clore l'an prochain, l'antiviral s'étant montré plus efficace chez les patients à haut risque présentant d'autres problèmes de santé.



Merck - qui avait annoncé début octobre que son molnupiravir avait réduit d'environ 50% le risque d'hospitalisation ou de décès chez les patients adultes atteints de Covid-19 léger à modéré - prend donc de l'avance dans la course aux traitements anti-coronavirus.



A la vue de ces résultats, Merck a d'ailleurs prévu de soumettre une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence du molnupiravir auprès de la FDA et à d'autres organismes de réglementation dans le monde.



En Bourse de New York, l'action Merck s'adjugeait près de 2% mardi en fin de matinée, tandis que le titre Atea Pharmaceuticals s'écroulait de plus de 61. A Zurich, Roche perdait de son côté plus de 1,5%.



