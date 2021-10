Merck and co inc : Le CHMP a accordé des avis positifs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck et Eisai ont annoncé aujourd'hui que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a adopté des avis positifs.



'Le CHMP recommande l'approbation de l'association KEYTRUDA, le traitement anti-PD-1 de Merck, et de LENVIMA pour le traitement du carcinome à cellules rénales avancé [CCR) l'inhibiteur de la tyrosine kinase à récepteurs multiples disponible par voie orale découvert par Eisai, pour deux indications différentes' indique le groupe.



Les avis positifs du CHMP sont basés sur les données de deux essais pivots de phase 3.



Les décisions sur les recommandations du CHMP seront données par la Commission européenne pour l'autorisation de mise sur le marché dans l'UE et sont attendues au quatrième trimestre de 2021.



' S'il est approuvé, il s'agirait de la première combinaison d'un traitement anti-PD-1 avec un inhibiteur de la tyrosine kinase approuvé pour le traitement de deux types de cancer différents dans l'UE ' indique le groupe.



