Merck and co inc : Le Canada autorise Keytruda dans le mélanome

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mardi que le Canada avait approuvé son immunothérapie vedette, le Keytruda, dans le traitement du mélanome, la forme la plus grave du cancer de la peau.



Le groupe pharmaceutique américain précise que le feu vert de Santé Canada concerne l'utilisation de son anticorps anti-PD-1 en tant que traitement adjuvant chez les adultes et les enfants atteints d'un mélanome de stade IIB ou IIC après une résection complète.



Cette approbation est basée, souligne-t-il, sur les résultats d'une étude de phase III ayant démontré une amélioration statistiquement significative de la survie des patients sans récidive de la maladie.



On estime que 9.000 personnes au Canada reçoivent chaque année un diagnostic de mélanome, une forme de cancer qui survient lorsque des mélanocytes, les cellules responsables de la production de mélanine, commencent à croître de façon incontrôlée et produisent une tumeur.



