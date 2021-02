Merck and co inc : Le BPA ajusté progresse de 14% au 4e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les ventes de Merck ont atteint 12,5 milliards de dollars au 4e trimestre 2020, soit une progression de 5% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le bénéfice net ajusté trimestriel s'établit à 3,3 milliards de dollars, en hausse de 12% (ou 16% à taux de changes fixes), soit un BPA ajusté de 1,32 dollar en hausse de 14% (ou +17% à taux de change fixes) restant toutefois en-deçà du consensus.



Sur l'ensemble de l'exercice, les ventes nettes s'élèvent à 48 milliards de dollars, un chiffre en hausse de 2% (+4% à taux de change fixes). Le bénéfice net ajusté gagne 13% (ou 16% à taux de change fixes), à 13,3 milliards de dollars, soit un BPA ajusté annuel de 5,19 dollars qui progresse de 14% (17% à taux de change fixes).



Pour 2021, Merck anticipe des ventes comprises entre 51,8 et 53,8 milliards de dollars et un BPA ajusté annuel entre 6,48 et 6,68 dollars. Par ailleurs, une scission de la branche Organon & Co. devrait être opérée au cours du 2nd trimestre 2021, rapporte Merck.





