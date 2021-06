Merck and co inc : La scission d'Organon est officiellement bouclée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé jeudi avoir bouclé son processus de scission en deux entités distinctes, Organon prenant officiellement son indépendance en tant que société séparée aujourd'hui.



Le projet prévoyait la création d'une nouvelle entité cotée regroupant ses activités dans la santé de femmes, Merck conservant de son côté les anticancéreux, les vaccins et les médicaments hospitaliers.



Dans le cadre de l'opération, le géant pharmaceutique dit avoir reçu neuf milliards de dollars de la part de son ex-filiale.



Organon s'est spécialisé dans les domaines de la contraception et de la fertilité, mais détient également des médicaments biosimilaires en immunologie, en oncologie et en dermatologie.



Sa première cotation doit intervenir aujourd'hui, le titre étant appelé à rejoindre immédiatement l'indice de référence des gérants américains, le S&P 500.



